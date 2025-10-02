Radfahrer in Landsberg verletzt: Autofahrer übersieht den Mann beim Abbiegen

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 87-jähriger Mann aus dem Bereich Landsberg mit seinem Pkw die Lechwiesenstraße. Von dieser aus wollte laut Polizei Landsberg nach links in die Justus-von-Liebig-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen auf dem Fahrradweg entlang der Lechwiesenstraße fahrenden 30-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 30-Jährige stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. (AZ)
Landsberg
