Radfahrer stürzt bei Eisglätte und verletzt sich

Auf der Landsberger Adlerstraße ist ein 50-Jähriger bei Eisglätte mit seinem Pedelec unterwegs. Der Mann gerät auf gerader Strecke ins Rutschen.

In Landsberg ist am Montagmorgen ein Radfahrer bei einem Sturz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 50-Jährige gegen 6.35 Uhr die Adlerstraße mit seinem Pedelec.

Aufgrund der vorherrschenden Eisglätte geriet er auf gerader Strecke ins Rutschen und stürzte schließlich. Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter und an den Beinen zu. Am Pedelec entstand kein Schaden, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch