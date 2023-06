Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

In Landsberg übersieht ein Autofahrer einen Radfahrer und es kommt zu einem Unfall. Der Fahrradfahrer muss mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

In Landsberg ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Unfallverursacher, ein 30-jähriger Mann, mit seinem Audi am Hindenburgring. Zeitgleich kreuzte ein 25-jähriger mit seinem Fahrrad Höhe der JVA Landsberg die Fahrbahn und wurde frontal durch das Auto erfasst.

Da der Fahrradfahrer keinen Helm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste mittels eines Rettungshubschraubers in ein Klinikum verbracht werden. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen, unbeteiligte Zeugen konnten vor Ort vernommen werden. Am Fahrzeug entstand Schaden in Form von Kratzer und Dellen an der Motorhaube, der Fahrer erlitt einen Schock. (AZ)