Radfahrer wird bei Unfall in der Katharinenstraße verletzt

Bei einem Unfall in der Landsberger Katharinenstraße ist am Samstag ein Radfahrer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 42-jähriger Autofahrer gegen 13.55 Uhr stadteinwärts und wollte in die Johann-Mutter-Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 25-jähriger Radfahrer ebenfalls stadteinwärts auf der Katharinenstraße unterwegs.

Als der Radfahrer rechts am Pkw vorbeifuhr, bog dessen Fahrer rechts ab. Das Auto erfasste den Radfahrer, der stürzte und dadurch verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 400 Euro. (AZ)