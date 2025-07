Radfahrer wird bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Am späten Montagabend ist es in Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem Pkw gegen 22.45 Uhr die Justus-Von-Liebig-Straße. An der Einmündung zur Lechwiesenstraße galt für ihn das Zeichen „Vorfahrt achten“.

Der Autofahrer wollte laut Polizei rechts auf die Lechwiesenstraße einfahren, dabei übersah er einen von links kommenden 28-jährigen Radfahrer aus dem Landkreis Landsberg. Der 28-jährige, der mit einem Pedelec unterwegs war, stürzte aufgrund des darauffolgenden Zusammenstoßes von seinem Rad und wurde leicht verletzt. Am Pedelec und am Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, so die Polizei. (AZ)