Landsberg

vor 2 Min.

Radfahrer wird bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Im Bereich der Max-Planck-Straße in Landsberg hat am Montag ein Autofahrer einen Radfahrer übersehen.

Ein Autofahrer will am Montag ein Grundstück an der Max-Planck-Straße verlassen. Dabei übersieht er einen Radfahrer und kollidiert dann noch mit einem Zauntor.

