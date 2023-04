Landsberg

Radfahrer wird auf Motorhaube geschleudert

Am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nähe der Karolinenbrücke in Landsberg. Für einen Radfahrer ging er nicht gut aus.

Kein guter Beginn, um in das Osterwochenende zu starten: Am Samstag, 8. April, gegen 9.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer fuhr auf der Von-Kühlmann-Straße in Richtung Süden und wollte anschließend nach links zur Karolinenbrücke in Richtung Innenstadt abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Fahrer einen Fahrradfahrer, der gerade die Katharinenstraße in nördliche Richtung überqueren wollte. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf etwa 1000 Euro, der Schaden an dem Fahrrad auf rund 150 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch

