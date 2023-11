Radfahrerin über Motorhaube geschleudert

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen eine E-Bikerin. Die Radfahrerin muss im Krankenhaus untersucht werden.

Eine Fahrzeugführerin befuhr am Dienstagmittag die Ahornalle in Landsberg. Beim Rechtsabbiegen auf die Iglinger Straße übersah sie eine querende Frau auf einem E-Bike. Diese wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert, klagte vor Ort über Schmerzen im Bereich der Rippen und wurde mit – nach ersten Erkenntnissen – leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Wagen als auch am E-Bike kam es zudem zu kleineren Sachschäden in einer Gesamthöhe von rund 200 Euro. (AZ)