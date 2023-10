Radfahrerin wird bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Eine Autofahrerin missachtet im Bereich der Katharinenstraße die Vorfahrt der 28-Jährigen. Die Frau stürzt und wird leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Landsberg ist am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus der Thalhofstraße in die Katharinenstraße ein, gleichzeitig befuhr eine 28-Jährige auf ihrem Pedelec die Katharinenstraße auf dem Fahrradschutzstreifen.

Die 39-Jährige missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, wodurch diese an der Front des Pkw mit dem Bein hängen blieb. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Es kam zu Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 130 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

