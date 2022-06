"Peer Gynt" im Stadttheater Landsberg und zwei großartige Schauspieler

Roberto Ciulli und Maria Neumann vom Theater an der Ruhr leisten bei ihrem Auftritt in Landsberg Großartiges. Sie zeigen in einer Zwei-Personen-Inszenierung das Ibsen-Drama "Peer Gynt".

Henrik Ibsens dramatisches Gedicht „Peer Gynt“ galt lange nach seiner Entstehung 1876 als schwer aufführbar, springt es doch wild herum in Raum und Zeit, an die exotischsten Schauplätze, von Norwegen nach Marokko, in die Wüste, in ein Irrenhaus in Kairo, auf ein Schiff im Sturm, in eine mythische Welt der Trolle. Ein ganzes Leben beschreibt das Stück, der Aufwand scheint enorm. Doch die Inszenierung des Theaters an der Ruhr mit Roberto Ciulli und Maria Neumann, beide Raumgestaltung, Dramaturgie, Schauspiel und Inszenierung, geht genau den entgegengesetzten Weg, den Weg nach innen. Die Aufführung im Stadttheater hätte mehr Zuschauer verdient gehabt als das gute Drittel der besetzten Plätze.

Wer das Stück über die Irrwege des „norwegischen Faust“ Peer Gynt mit seinen verrückten Stationen im Vorfeld gut im Kopf hatte, war gut beraten. Wer nicht, dem half eine kurze Einführung durch Rupert Seidl, in der nicht nur auf die Handlung, sondern auch Inszenierung und Interpretation eingegangen wurde. Es ist eine radikale Inszenierung, eine, die keine Kompromisse kennt. Extrem reduziert ist und bleibt das Bühnenbild: ein Tisch mit zwei Stühlen, ein Schrank, ein Bett. Zwei Menschen, einer alt, einer jünger, in schwarzen Anzügen und weißen Hemden. Alles können sie sein, Mann, Frau, alt, jung, Peer Gynt, eine seiner Geliebten oder ein Gegenspieler. Sie wechseln die Rollen quasi mitten im Satz, es ist ein unglaublich geraffter Ritt durch das Leben des Anti-Helden Peer. Aber ein Ritt, in dem die Erkenntnis aus den Erlebnissen wie herausdestilliert ist.

Der Altmeister brilliert gleich in der ersten Szene

Die reduzierte Umgebung fordert von den beiden Meistern der Bühne, Roberto Ciulli und Maria Neumann, umso mehr Präsenz im Spiel. Ciulli, der Altmeister, brilliert gleich in der ersten Szene als Mutter Peers, und sofort ist es völlig egal, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt, im Anzug oder im Kleid, es ist eine alte Mutter, resigniert und enttäuscht von ihrem Sohn, der „Missgeburt“, und doch lässt sie sich dann von ihm wieder umgarnen und mitreißen in dessen Lügenmärchen. Ciulli und Neumann vollführen einen intimen, eingespielten Tanz, ein Wechselspiel der Rollen, mal ist sie Peer Gynt, mal er, die Mitmenschen kommen und gehen. Ist es wirklich, was Peer da erlebt, erlebt hat, ist es Erinnerung, und wenn ja, war es dann wirklich so, oder sitzt da nur ein alter Mann, der sich selbst sein Leben erzählt, wie es ihm passt?

Mit subtilen Mitteln stellt die Inszenierung Assoziationen zu Figuren und Schauplätzen her: Tanzmusik spielt zu Ingrids Hochzeit, unheimliche Musik zum Auftritt der Trollfrau. Der Schrank wird zur Hüttentür, das Bett zum schwankenden Rettungsboot. Maria Neumann muss eine besonders eindrucksvolle Szene mit der Zwiebel absolvieren (die Zwiebel als Sinnbild für Peer: Schicht um Schicht kann man abschälen, man findet keinen Kern): Sie muss sie Schicht um Schicht brachial aufbeißen. So dröseln die beiden die Lebensphasen Peers in ihrer Zusammenhangslosigkeit auf. Zwei Beckett’sche Clowns, die auf nichts warten, Angst haben nur vor der Auflösung ins Nichts. „Das Leben ist so glatt, und du stehst da mit nichts in der Hand“, sagt Peer.

Ein Abend zwischen absurdem Theater und Surrealismus, ein Panorama der Schauplätze, ein ganzes Leben im Zeitraffer, erzeugt aus dem Nichts und mit nichts von zwei großartigen Bühnenkünstlern.

