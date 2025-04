„Ramadama“ im Englischen Garten

Strömender Regen und trotzdem lachende Gesichter: Das kühle Nass von oben konnte am 29. März 2025 die Jugendgruppe der Wasserwacht Landsberg nicht an der guten Tat hindern, den Englischen Garten beim traditionellen „Ramadama“ von Müll zu befreien. Im Vergleich zu der Aktion im Vorjahr fanden die Kinder und Jugendlichen erfreulicherweise keinen größeren Unrat im Wald, dennoch füllten sie mehrere Säcke mit Abfall.

Zusammen mit einer Brotzeit zur Stärkung, ging das Programm in den trockenen Rotkreuz-Räumlichkeiten in der Ehrenpreisstraße noch weiter: Erwachsene Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe (SEG) der Wasserwacht Landsberg bereiteten dort drei kleine Ausbildungsstationen für die Kinder und Jugendlichen vor. An einer Puppe führte Tjerk Timmer verschiedene Erste-Hilfe-Maßnahmen vor, die anschließend auch selbst getestet werden durften. Weitere SEG-Mitglieder bereiteten eine Übung zur Seil- und Knotentechnik vor, die im Einsatz beispielsweise an Flussuferböschungen Anwendung findet. Ein besonderes Highlight war die Funkübung. Alle Interessierten konnten an dieser Station die richtige Verwendung von Hand-Funkgeräten üben, indem Kleingruppen gegeneinander im Spiel „Schiffe versenken“ antraten – natürlich über Funk. Die nasse Kleidung ist inzwischen wieder getrocknet, aber die Erinnerung an einen lustigen Tag für einen guten Zweck und der gestärkte Gemeinschaftssinn bleiben der Jugendgruppe und den Helfenden erhalten.

Den in Säcken gesammelten Müll entsorgte anschließend die Stadt Landsberg. Außerdem erhielt die Wasserwacht eine Anerkennungsprämie von der Stadt, die der Jugendarbeit zugutekommt. Ein herzlicher Dank gilt allen, die das Ramadama 2025 unterstützt haben. Besonderer Dank gilt in diesem Jahr vor allem der Metzgerei Moser sowie dem Getränkemarkt Ehrenreich, die die Verpflegung der Helferinnen und Helfer unkompliziert und zu einem sehr fairen Angebot ermöglicht haben.

