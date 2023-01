Randalierer in der Herkomer-Passage in Landsberg

Die Polizei meldet eine Sachbeschädigung in der Landsberger Altstadt: Wer hat davon etwas in der Herkomer-Passage bemerkt?

Ein Randalierer hat in der Zeit vom 23. bis 30. Dezember erheblichen Sachschaden in der Hubert-von-Herkomer-Passage in Landsberg angerichtet. Laut Polizeibericht beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe in einer Eingangstür der Passage. Die Scheibe riss über ihre komplette Fläche, zerbrach jedoch nicht. Von einem Einbruchsversuch wird nicht ausgegangen. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei in Landsberg, Telefon 08191/9320, zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch