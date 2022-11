Stadttheater: Rasante Komödie mit mystischen Elementen

Plus Neues Globe Theater – Drei Darsteller vermitteln in neun Rollen Komik, Spielleidenschaft und Tiefgang mit dem Shakespeare-Stück "Der Sturm".

Das Neue Globe Theater Potsdam ist dem Landsberger Theaterpublikum für seine werkgetreuen und dennoch mit Esprit neu gestalteten Interpretationen vor allem von Shakespeare-Stücken bekannt. Dementsprechend war das Stadttheater auch gefüllt, restlos ausverkauft. Angesagt war "Der Sturm": eine rasante, leicht absurde und mit mystischen Elementen durchsetzte Komödie um Macht, Rache und Liebe.