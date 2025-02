Rathauskonzerte Landsberg: Eine Sternstunde für Streichquartette

Es war eine Sternstunde, was Streichquartette betrifft: Das international agierende, mehrfach ausgezeichnete Barbican Quartet gastierte im Rahmen der Rathauskonzerte im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg – und verzückte das Publikum mit zwei Streichquartetten aus der Früh- und Spätromantik.

Der Start allerdings war ein wenig holprig oder zumindest gewöhnungsbedürftig. Das war vermutlich einerseits einem Wechsel in der Besetzung geschuldet: Pablo Hernán Benedi (Violine) spielte als Gast für Amrins Wiersma, die ihr erstes Kind erwartet. Andererseits hatte das Quartett mit Benedi, Kate Maloney (Violine), Christoph Slenczka (Viola) und Yoanna Prodanova (Violoncello) für den ersten Programmpunkt eine bahnbrechende, kompositorische Meisterleistung ausgewählt. Es waren fünf kurze Fugen von Mozart, beziehungsweise Bach.

Die Fugen waren in sich sehr unterschiedlich und forderten vom Publikum große Aufmerksamkeit. So folgten großen, schier nicht haltbaren Lenti, bei denen die beiden tiefen Stimmen im Quartett im Vortritt waren, virtuose Kompositionen von hübscher Leichtigkeit. Vor allem bei den langsamen Teilen war der Klang zwiespältig. Sollten Disharmonien zu hören sein, oder waren die Instrumente nicht ganz perfekt aufeinander eingestimmt?

Der zweite Programmpunkt als Gegenpol zum ersten

Der zweite Programmpunkt wirkte dazu wie ein Gegenpol. Beim Streichquartett in e-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy waren die vier Musiker eine perfekte Einheit, spielten mit engagierter Begeisterung und perfekter technischer Raffinesse. So wurde aus dem Streichquartett ein hinreißendes musikalisches Bauwerk, in dem sich auch der Gastgeiger sichtlich wohlfühlte. Ungewöhnlich der Schluss: Der Komponist lässt das im vierten Satz aufbrausende Presto mit einem sehr zarten Adagio enden – vom Quartett gemeinschaftlich hinreißend gespielt.

Nach der Pause war das abschließende Streichquartett in F-Dur von Maurice Ravel unbestrittener Höhepunkt. Bei der Komposition lässt Ravel die Musizierenden so ziemlich alles spielen, was ihre Instrumente hergeben. Und das Quartett machte alles mit wachsender Begeisterung mit. Da passte kein Blatt zwischen die Stimmen, alles griff wie selbstverständlich ineinander. Sehr schön auch, wie beim Lento des dritten Satzes den zart fliegenden Tönen nachgespürt wurde, wie diese Langsamkeit ausgekostet wurde.

Der Schlusssatz brachte musikalisches Feuer allenthalben und schließlich begeisterten Applaus. Mit einem wunderbar melancholischen, schottischen Volkslied wurde das Publikum auf den Heimweg geschickt.