Rathaussturm: In Landsberg sind jetzt die Narren an der Macht

Plus Um 11.11 Uhr stürmt der Elferrat des Faschingsvereins Licaria am Freitag das Historische Rathaus in Landsberg. Zuvor stellen sie elf Forderungen an die Stadt.

Am Freitag, 11. November, pünktlich um 11.11 Uhr, stürmte der Elferrat gemeinsam mit einigen Grundschülerinnen und -schülern das Historische Rathaus – mit Erfolg. Rund zehn Minuten später präsentierten die Kinder an den Fenstern im ersten Stock stolz den Schlüssel sowie die Stadtkasse. Jetzt sind also die Narren an der Macht – und wollen in Landsberg einiges ändern.

