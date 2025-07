RATIONAL ehrt 51 Jubilare

51 Jubilare wurden am 25.06.2025 im Hause Rational im festlichen Rahmen für ihre langjährige Treue und Verbundenheit geehrt. Champagnerempfang auf rotem Teppich, ein hervorragendes Vier-Gänge-Menü und gut gelaunte Gäste: Die Rational-Jubilarfeier hat inzwischen nicht nur Tradition, sondern genießt nach sieben Veranstaltungen im eigenen Haus fast Kultstatus. Zwei Mal jährlich wird der rote Teppich für die Jubilare des Jahres ausgerollt, um zusammen mit Vorstand und Führungskräften auf Erfolge und gemeinsame Erlebnisse anzustoßen. In diesem Jahr zählt RATIONAL insgesamt 125 Jubilare, die auf mindestens zehn Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken können.

Von links: Jörg Walter (Kaufmännischer Vorstand), Bertram Arnold (40 Jahre RATIONAL) und Dr. Peter Stadelmann (Vorstandsvorsitzender). Foto: RATIONAL

Am 25.06.2025 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ersten Halbjahres gefeiert. Die Zehn-Jährigen freuten sich über eine hochwertige RADO Uhr, die sie sich aus acht Modellen auswählen durften. 20 Jubilare wurden an diesem Abend für 20 Jahre und 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Eine besondere Anerkennung galt den Jubilaren, die auf 30 und 35 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Sie kamen in den Genuss eines vertonten Foto-Rückblickes und dürfen sich obendrein über großzügige Nettoprämien über 3.000 beziehungsweise 3.500 Euro freuen. Großen Applaus bekamen verdient Bertram Arnold, Heidemarie Hemmeter, Robert Schrott und Franz Widmann, die alle vier auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken.

Die nächste Feier ist im Januar 2026 geplant, musikalisch umrahmt vom Trio Nautico aus Riederau. Und wer mag, wird auch bei der Feier vom intern organisierten Taxiservice chauffiert - da scheut der Weltmarktführer keine Kosten.

