Rational gründet eine Ausbildungsgesellschaft

Das Landsberger Unternehmen Rational investiert in die Ausbildung. Welche Schwerpunkte gesetzt werden.

Mit der Gründung der Rational Ausbildungsgesellschaft zum 1. Januar 2023 will das Landsberger Unternehmen das Thema Ausbildung und Duales Studium noch stärker in seinen Fokus rücken. „Gut ausgebildete Menschen sind eine Investition in die Zukunft. Gleichzeitig können wir dem Fachkräftemangel entgegentreten und Stellen mit qualifiziertem Nachwuchs aus den eigenen Reihen besetzen“, sagt Peter Stadelmann, CEO der Rational AG.

Seit 1974 rund 450 Azubis begleitet

Die neue Gesellschaft mit Sitz in Landsberg wird laut Pressemeldung des Unternehmens von Peter Stadelmann, Daniel Goller sowie Harald Greiner geführt und konzentriert sich auf drei wesentliche Ausbildungsbereiche: die technische Ausbildung, die kaufmännische Ausbildung und das Duale Studium. Die Strategie des Spezialisten für die thermische Speisenzubereitung sei es dabei, so das Wachstum des Unternehmens aktiv zu stützen. Seit 1974 hat Rational eigenen Angaben zufolge mehr als 450 Jugendliche und junge Erwachsene beim ersten Schritt ins Berufsleben begleitet und konnte nahezu alle Azubis nach Ausbildungsende übernehmen.

Die Rational-Gruppe ist laut eigenen Angaben der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2300 Mitarbeiter, davon über 1100 in Deutschland, überwiegend am Firmensitz in Landsberg. Seit 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. (AZ)