Landsberg

vor 60 Min.

50 Jahre Rational: So wurde der Küchenausstatter zum Weltmarktführer

Plus Das Landsberger Unternehmen Rational wächst und wächst. Firmenchef Peter Stadelmann spricht über neue Erweiterungspläne beim Großküchengerätehersteller.

Von Dagmar Kübler

Rational besteht in Landsberg seit 50 Jahren. Das wird am Samstag, 8. Juli, mit einem Tag der offenen Tür (10 bis 16 Uhr) gefeiert. Erst kürzlich erweiterte die Aktiengesellschaft mit 1580 Mitarbeitenden am Standort Landsberg ihre Flächen durch einen Büroneubau. Das nahm unsere Redaktion zum Anlass, mit CEO Dr. Peter Stadelmann einen Blick auf die baulichen Anfänge des Großküchengeräteherstellers zu werfen und sich über weitere Bautätigkeiten zu informieren.

Dr. Peter Stadelmann (57), seit 2013 CEO von Rational, hat zum Pressetermin den alten Handelsregisterauszug mitgebracht: 1973 startete Firmengründer Siegfried Meister mit Produktion und Büros in einem 1400 Quadratmeter großen Gebäude auf einem Gelände von 17.500 Quadratmetern und 18 Mitarbeitenden im Dreieck Robert-Bosch-Straße und Iglinger Straße, wie sie damals noch hieß – heute trägt sie den Namen des Firmengründers Siegfried Meister. Zwischen Wald und landwirtschaftlichen Flächen entstand so eine der ersten Industrieansiedlungen im Landsberger Westen.

