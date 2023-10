Landsberg

Rechtsaufsicht prüft Beschluss zu Festzelten in Landsberg

Plus Eine Entscheidung des Stadtrats bedeutet das Aus der Oidn Wiesn in Landsberg. Inzwischen befasst sich auch das Landratsamt mit der Angelegenheit.

Von Dominik Stenzel

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch entschieden: In der Landsberger Altstadt dürfen in Zukunft keine Festzelte mehr aufgebaut werden. Am Verlauf der Abstimmung gibt es jedoch Zweifel und die Fraktionen der Landsberger Mitte und der CSU haben inzwischen die Rechtsaufsicht im Landratsamt eingeschaltet. Dabei geht es längst nicht nur um die Frage, ob die beiden UBV-Räte Claus Moritz und Markus Salzinger wegen Befangenheit hätten ausgeschlossen werden müssen.

CSU und Landsberger Mitte blicken in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, zunächst auf die bisherigen Geschehnisse zurück. Demnach hat Stadtrat Christoph Jell (UBV) bereits im Februar der Verwaltung einen Antrag zugesandt mit der Bitte um Beschlussfassung im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss. Angehängt war ein Schreiben dreier am Hellmairplatz ansässiger Gastronomen, entschieden werden sollte über diese Forderung: „Am Hauptplatz und am Hellmairplatz wird das Aufstellen von Festzelten nicht mehr genehmigt, es sei denn, es handelt sich um ein Event, bei dem die Stadt Landsberg selbst Veranstalterin ist.“ Gegenüber unserer Redaktion berichteten Dominik Wagmann sowie Claus Moritz (beide Hellmairs), Manuela Sauter (Sonderbar) und Blanka Salzinger (Kartoffelwerk) von Umsatzeinbußen wegen des Festzelts, das für die Oide Wiesn am Hellmairplatz aufgebaut wird. Aufgrund des Auf- und Abbaus könnten sie vier Tage ihre Außenbereiche nicht nutzen.

