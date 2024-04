Landsberg

vor 2 Min.

Reform stockt: So ist die Situation im Landsberger Klinikum

Plus Viele Krankenhäuser sind in finanzieller Not. Auch Landsberg schreibt rote Zahlen. Der Klinikchef kritisiert die Regierung. Ein Gespräch über die aktuelle Lage.

Von Thomas Wunder

Viele Krankenhäuser stehen vor dem finanziellen Kollaps. Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bleibt hart. Erst 2025 soll der sogenannte Basiswert erhöht werden und können die finanziell klammen Krankenhäuser auf wachsende Einnahmen hoffen. Lauterbach glaubt, dass die Kliniken bis dahin irgendwie überleben werden. Doch wie ist die aktuelle Lage, etwa im Klinikum Landsberg? Dort hatte Klinikchef Marco Woedl bereits im Oktober aufgrund der Finanzkrise der Krankenhäuser einen Brandbrief an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Bundestags geschrieben.

Eine Reaktion auf sein Schreiben hat Marco Woedl bislang nicht erhalten, teilt er auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die aktuelle Krankenhaus-Politik der Ampel-Regierung kritisiert der Landsberger Klinikchef scharf. Die Ampel-Regierung sei eine massive Gefahr für die stationäre Versorgungssicherheit. Es fände kaum ein Dialog mit den Krankenhäusern oder deren Verbänden statt und die Krankenhaus-Insolvenzen würden befeuert, statt einen gezielten Strukturwandel anzugehen.

