Regens Wagner baut am Wiesenring in Landsberg

Im Landsberger Westen sollen ab 2024 Menschen mit geistiger Behinderung einziehen. Welche Schwierigkeiten der Bauherr hinter sich hat.

Am Wiesenring im Landsberger Westen entsteht derzeit ein Appartementhaus mit 19 Wohnplätzen für Menschen mit primär geistiger und psychischer Behinderung. Es ist vorgesehen für Personen, die allein wohnen und nur noch vereinzelt Assistenz benötigen. Bauherr ist die Regens-Wagner-Stiftung als Rechtsträger von Regens Wagner Holzhausen.

Die Zuversicht beim Holzhausener Einrichtungsleiter Matthias Albrecht, der stellvertretenden Gesamtleiterin Simone Carl (zuständig für den Bereich Wohnen) und Wohnbereichsleiterin Iris Carl, die zuständig sein wird für Belegung und Leitung des Appartementhauses, ist groß, dass der Wohnbau Anfang kommenden Jahres fertiggestellt und einzugsbereit ist. Das Haus sei ein wichtiger Beitrag zur Bereitstellung von barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum. Daran mangelt es, worauf der Behindertenbeirat des Landkreises ganz aktuell am europaweiten Gleichstellungstag hingewiesen hat.

Beiratssprecher Ulrich Hauser, Albrechts Vorgänger in der Holzhausener Gesamtleitung berichtete, dass das Grundstück am Wiesenring von Regens Wagner bereits erworben wurde, als Ingo Lehmann noch Oberbürgermeister der Stadt war. Dass die Schaffung von mehr barrierefreiem Wohnraum notwendig ist, sei damals noch nicht von allen übergeordneten Behörden gesehen worden, so Hauser. Entsprechend lang habe alles gedauert. Als Genehmigungen und Förderzusagen vorlagen, kam die Pandemie mit ihren Einschränkungen. Trotzdem konnte laut Simone Carl im Sommer 2021 mit Rodungen und Grabungen gestartet werden.

Das Haus soll Anfang 2024 bezugsfertig sein

Nächste Schwierigkeit entwickelte sich mit Kriegsbeginn in der Ukraine und den damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland – Materiallieferungen verspäteten sich zeitweise. Die daraus resultierenden Verzögerungen im Bauablauf gebe es immer noch. „Wir sind aber optimistisch“, sagt Simone Carl, „dass das Haus bis Anfang des Jahres 2024 bezugsfertig ist“. Zu den Gesamtkosten könne aufgrund der preislichen Entwicklung derzeit noch keine Aussage gemacht werden, sagte Matthias Albrecht bei einem Ortstermin.

Regens Wagner Holzhausen betreibt am Wiesenring bereits ein Haus, in dem zwei Wohnpflegegruppen untergebracht sind. Das im Bau befindliche Appartementhaus befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Es ist ein Selbstversorgerhaus und bietet nach Fertigstellung 19 Wohnplätze auf zwei Stockwerken. Zur Verfügung stehen vier Einzel-, ein Zweier- und zwei Vierer-Appartements für stationäres Wohnen sowie drei Einzel- und ein Zweier-Appartement für stationäres Wohntraining. Alle sind mit Nasszelle und Küchenzeile ausgestattet. Ergänzend dazu stehen allgemeine und von allen nutzbare Räume sowie ein Team-Zimmer für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Eine Bushaltestelle direkt vor dem Haus ermögliche es Bewohnerinnen und Bewohnern, schnell in die Innenstadt zu gelangen. Sobald die Fertigstellung abzusehen ist, können sich Klientinnen und Klienten um eine Wohnung bewerben.

