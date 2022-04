Reger Austausch beim Ukraine-Forum in Landsberg

Plus Rund 200 Menschen aus der Ukraine und Ehrenamtliche treffen sich zum Dialog mit Landrat Thomas Eichinger. Das Thema Schule und die Willkommensklassen im Kreis Landsberg sind Schwerpunkt der Veranstaltung.

Zu Beginn des Ukraine-Forums in Landsberg wird in die große Runde gefragt, wer Kinder im schulpflichtigen Alter habe. Viele Hände schnellen daraufhin nach der Übersetzung ins Russische nach oben. Kein Wunder, dass den Teilnehmenden viele Fragen zum Schwerpunktthema Schule unter den Nägeln brennen.