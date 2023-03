Rehling und Holzapfel treten mit "Neues von Früher" in Landsberg auf

Plus Erwin Rehling und Peter Holzapfel präsentieren im Foyer des Landsberger Stadttheaters ihre Dorfgeschichten. An diesen hat das Publikum zu knabbern.

„Dorfgeschichten und widerspenstige Musik“: Das war der Untertitel der jüngsten Veranstaltung von s‘Maximilianeum im Foyer des Landsberger Stadttheaters. Interessant wäre zu erfahren, wie heutige junge Leute mit den Geschichten umgehen, die das Duo aus Erwin Rehling und Peter Holzapfel als „Neues von Früher“ präsentierte, ob sie damit etwas anfangen können. Schließlich waren es Episoden aus einer Zeit, als Erasmus noch kein Austauschprogramm für Studierende, sondern eine lokale Bezeichnung für die Tierkörperverwertung war, als nicht S-Bahn surfen, sondern Katzendreck fressen als Mutprobe durchging.