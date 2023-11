Reisebüro Vivell beendet Ticketverkauf der Bahn

Die Mobilagentur Landsberg ist nach zwölf Jahren Geschichte. Wie Geschäftsführer Michael Vivell den Schritt begründet.

Das Derpart Reisebüro Vivell verabschiedet sich zum Jahresende vom Bahn-Privatkundengeschäft. Damit ist die im Jahr 2012 gegründete Mobilagentur Landsberg ab Januar 2024 Geschichte, teilt Geschäftsführer Michael Vivell in einer Pressemeldung mit.

Notwendig werde der Schritt aus verschiedenen Gründen. Grundsätzlich stehe der Verdienst beim Verkauf von Produkten der DB und der angeschlossenen Privat- und ausländischen Bahnen schon seit längerer Zeit in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand und zur hohen Anforderung. „Ohne ein unsererseits eh schon erhobenes Service-Entgelt wäre der Vertrieb der Produkte der DB seit Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Und wir können für ein 60 Euro Bahnticket auch keine 20 Euro Service-Entgelt beim Privatkunden erheben“, so Michael Vivell, der die Entscheidung verantwortet.

Im Nachteil gegenüber der Online-Direktbuchung

Dazu komme, dass der Agenturvertrieb oftmals heute schon gegenüber Online-Direktbuchungssystemen deutlich benachteiligt ist. Und auch die Einführung 49-Euro „Deutschland“-Tickets gehe am Agenturvertrieb – politisch gewollt – weitgehend vorbei. Auch die Einbindung dritter Anbieter im Eisenbahnverkehrsbetrieb vereinfache die Sachlage für DB-Agenturen nicht unbedingt. Ab Januar 2024 wechselt zudem die Verantwortung für den Nahverkehr von der DB zur BRB.

„Dafür investieren wir weiter in Technik, Kompetenz und Mitarbeiter-Know-How. Durch die Einbindung einer ‚Online-Buchungsplattform‘ können Geschäftskunden zukünftig weiter betreut werden“, so Vivell. Zudem soll dieser Bereich kurz- und mittelfristig deutlich gestärkt werden. Ob es zukünftig einen persönlichen Verkauf von Fahrscheinen in der Stadt geben wird, werde sich zeigen. „Ich wünsche es mir“, so Michael Vivell. Hier sei jetzt die BRB in der Verantwortung, einen passenden Partner zu finden oder den Verkauf für den Nahverkehr selbst zu übernehmen. (AZ)

