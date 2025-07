Reiten für Menschen mit Behinderung

Der Lions Club Landsberg am Lech unterstützt den Verein „Pferde für Menschen e.V. - Therapeutisches Reiten“ am Erlenweiherhof in Winkl. Im Fokus steht dabei die Unterstützung des heilpädagogischen Reitens für Menschen mit Behinderung und die Förderung des therapeutischen Reitens. Gabi Hierle vom Verein Pferde für Menschen freute sich im Rahmen der Scheckübergabe sehr über die dringend benötigte Spende. Lions-Präsident Harry Reitmeir überreichte dem Verein einen Scheck über 2000 Euro.

