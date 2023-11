Rekordspende für das Mehrgenerationenhaus Landsberg

Die Firma 3C-Carbon unterstützt die Arbeiterwohlfahrt seit Jahren. Von der diesjährigen Spendensumme sind die Verantwortlichen dennoch überrascht.

Die 3C-Carbon Group AG aus Landsberg feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen und teilt die Freude mit dem Landsberger Mehrgenerationenhaus. Die Unternehmensgruppe im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Hightech-Faserverbundstrukturen für Automotive, Maschinenbau, Medizintechnik und Aerospace stellt 33.333 Euro für soziale Projekte zur Verfügung.

Seit 13 Jahren kann die Einrichtung verlässlich auf die Großzügigkeit des Hightech-Unternehmens aus Landsberg rechnen. Leiterin Betina Ahmadyar ist dennoch überrascht, denn die Summe von 33.333 Euro übersteige ihre kühnsten Erwartungen: „Wir gratulieren der 3C-Carbon Group AG von Herzen und fühlen uns selbst wie ein Geburtstagskind.“ Die Spende soll vorwiegend in das Engagement für geflüchtete Frauen und Kinder fließen. Angesichts der Weltlage dürfe die Hilfe an dieser Stelle nicht nachlassen und wird unbedingt gebraucht.

Aktuelle Herausforderungen und Teuerungen, auch der Sparkurs der Bundesregierung, haben das Team im Mehrgenerationenhaus schon überlegen lassen, wie Kosten zu senken wären, heißt es in einer Pressemeldung. Mit der Spende könnten auch im nächsten Jahr alle Projekte wie geplant umgesetzt werden. „Und wir können uns endlich einmal für das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Ehrenamtlichen bedanken, eine Einladung aussprechen oder einem Blumenstrauß verschenken“, sagt Betina Ahmadyar.

Die Angebote der Arbeiterwohlfahrt in Landsberg sind vielfältig

Immerhin 30.000 solcher Ehrenamtsstunden kommen jedes Jahr zusammen: Ehrenamtliche treten für Rikscha-Seniorenfahrten in die Pedale, Lesepaten begleiteten Leseanfänger an den Grundschulen oder Mentoren unterstützen den Schulabschluss von Mittelschülerinnen und Mitschülern. Jugendliche entlasteten Eltern bei der Kinderbetreuung als Babysitter und erklären älteren Menschen die Nutzung digitaler Geräte. Defekte Alltagsgegenstände bekommen im Repair Café eine weitere Chance. In Band und Chor wird daneben musiziert oder gesungen.

„Ehrenamtliches Engagement muss gewürdigt werden“, sagt Karsten Jerschke, Firmenchef der 3C-Carbon Group AG in Landsberg. Mit der Spende möchte er die Anerkennungskultur stärken. Das Hightech-Unternehmen setze auf einen guten Zusammenhalt in der Gesellschaft. Davon könne der Firmenstandort ebenfalls profitieren. (AZ)

