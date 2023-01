Rekordumsatz: Warum es bei Rational in Landsberg aufwärts geht

Von Krise keien Spur: Der Landsberger Großküchenzulieferer Rational steigerte seinen Umsatz zuletzt um 50 Prozent. Wie das Unternehmen den Anstieg erklärt.

Die Kombidämpfer der Firma Rational finden sich weltweit in vielen Küchen, egal ob Vier-Sterne-Restaurant oder Kantine. Und die Auftragsbücher sind weiterhin voll. Das belegen auch die Zahlen, die der Rational-Konzern jetzt vorlegt. Zum vierten Mal in Folge erreichte das im Landsberger Frauenwald beheimatete Unternehmen einen neuen Quartalshöchstwert. Im vierten Quartal 2022 gab es Umsatzerlöse in Höhe von 290 Millionen Euro, das Wachstum betrug 50 Prozent.

Gründe für diese erfreuliche Entwicklung sind laut Pressemeldung das aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung volle Auftragsbuch in Kombination mit der im zweiten Halbjahr ausreichenden Versorgung mit Elektronikbauteilen zum Abbau der hohen Auftragsbestände. Des Weiteren seien die intensive Kundenbetreuung, die aus Kundensicht führenden Produkte und das weitreichende Dienstleistungsangebot von Rational dafür verantwortlich gewesen.

Neuer Höchstwert beim Konzernumsatz bei Rational in Landsberg

Für das Geschäftsjahr 2022 resultiert ein neuer Höchstwert des Konzernumsatzes von 1,022 Milliarden Euro beziehungsweise eine Steigerung von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr (780 Millionen Euro). Damit liegen der Konzernumsatz und die Wachstumsrate des Landsberger Großküchenzulieferers über der im September angehobenen Prognose, heißt es in der Pressemeldung. Auch umsatzsteigernde Währungs- und Preiserhöhungseffekte hätten zur überaus positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. Regional entwickelten sich nahezu alle Märkte sehr gut. Besonders die amerikanischen Märkte stachen mit überproportionalen Wachstumsraten von nahezu 60 Prozent heraus. Asien stellt aufgrund der besonderen Situation in China das Vorjahresniveau ein.

Das Werk 3 der Firma Rational im Landsberger Frauenwald. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Beide Produktgruppen trugen zum Wachstum bei. In der Produktgruppe iCombi wird dank der guten Teileverfügbarkeit im zweiten Halbjahr ein Umsatzwachstum von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Besonders erfreulich wuchsen die Umsätze in der Produktgruppe iVario. Hier beträgt das erwartete Wachstum 57 Prozent.

Rational ist Weltmarktführer bei der Ausstattung von Profiküchen

Das hohe Umsatzwachstum zusammen mit unterproportional steigenden Kosten führen zu einem Rekord-Ebit in Höhe von voraussichtlich rund 235 Millionen Euro (Vorjahr 160 Millionen Euro). Die Ebit-Marge für das Geschäftsjahr 2022 lag entsprechend bei rund 23 Prozent und übertraf den oberen Wert der Prognosebandbreite.

Die Rational-Gruppe mit Hauptsitz in Landsberg ist eigenen Angaben zufolge der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2300 Mitarbeiter, davon mehr als 1300 in Deutschland, vorwiegend in Landsberg. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.