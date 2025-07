Renovierungsarbeiten im Kindergarten St. Christophorus

In einem gemeinsamen sozialen Projekt halfen sieben Mitarbeiter*innen der Firma Hilti an zwei Tagen, die Räumlichkeiten des Kindergartens St. Christophorus in Landsberg komplett aus- und wieder einzuräumen. Nach einer Vorstellungsrunde aller Hiltimitarbeiter*innen und des Kindergartenteams wurden zuerst alle Räume besichtigt. Anschließend wurden Kleingruppen gebildet und die Aufgaben aufgeteilt. Und dann ging es auch schon los: Regale wurden ausgeräumt, Umzugskisten eingeräumt und Klettergerüste von den Wänden montiert. Hand in Hand und gut gelaunt wurde man schnell ein eingespieltes Team und das Atelier, Bau- und Konstruktionszimmer und der Bewegungsraum wurden zusammen leergeräumt. Da das Team so gut in der Zeit war, konnten sogar noch die Regale im Kellerraum nach Themenbereichen neu eingeräumt werden. Jetzt gibt es ein Gartenregal für Feste mit Pavillons, Sonnenschirmen und Außenspielsachen, ein Regal für Dekorationsmaterial für die verschiedenen Jahreszeiten und ein Regal für Werkzeug und Ersatzteile und verschiedene Bastelmaterialien.

In den Ferien wurden dann die Böden komplett geschliffen und wieder neu eingelassen, sodass anschließend die Räumlichkeiten gemeinsam eingeräumt werden konnten. Hier lief wieder alles wie am Schnürchen, da sich alle bereits auskannten und genau wussten, wo mit angepackt werden musste. Hier wurden gewaschene Vorhänge aufgehangen, Schränke und Regale zusammengeschraubt und alles wieder an seinen Platz geräumt. Mit Kuchen und Pizza stärkte sich das Team in den wohlverdienten Pausen bei bestem Wetter im Garten und verabschiedete sich mit einem geplantem Wiedersehen im nächsten Kindergartenjahr.

