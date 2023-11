Landsberg

Rentner steht wegen kinderpornografischer Dateien vor Gericht

Plus Ein Mann aus dem südlichen Landkreis Landsberg hat Kinderpornos auf seinem Handy. Vor Gericht zeigt er sich geständig. Das bewahrt in wohl vor dem Gefängnis.

Er zeigte sich geständig und reuig. Sein Geständnis bewahrte einen 69 Jahre alten Rentner aus dem südlichen Landkreis wohl davor, ins Gefängnis zu müssen. So wurde er vor dem Schöffengericht in Landsberg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er kinderpornografische Fotos und Videos abgespeichert und teilweise weiterverschickt hatte.

Was wurde dem Angeklagten vorgeworfen? Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft versendete er im Mai 2018 über sein Handy drei kinderpornografische Bilder an einen anderweitig verfolgten Mann. In einem weiteren Fall rief der Angeklagte im April 2022 über eine russische Internetseite eine kinderpornografische Bilddatei auf. Das fiel den Kriminalbehörden offenbar auf. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung bei dem Angeklagten wurden auf seinem Computer und seinem Handy insgesamt 21 kinderpornografische Bild- und Videodateien gefunden. Darauf sei neben teils leicht bekleidet agierenden Mädchen mitunter auch schwerer Missbrauch von minderjährigen Mädchen zu sehen gewesen.

