Reservisten aus Oberbayern im Friedenseinsatz

Zum 21. Auslandseinsatz „Pflege der Deutschen Soldatengräber“ im Auftrag des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., fuhren neun Reservisten aus Oberbayern nach Italien. Unter dem Kommando von Hauptmann Andreas Buch nahmen an diesem Ehrendienst teil: Oberst d.R. Gerd Beyer, Oberstleutnant d.R. Rudolf Harrach, Oberstabsfeldwebel d.R. Alfred Veeth, Oberstabsfeldwebel d.R. Egbert Kneissle, Stabsfeldwebel d.R. Bruce Grillmayer, Stabsfeldwebel d.R. Michael Amend, Oberstabsgefreiter d.R. Stephan Pape und Obergefreiter d.R. Werner Scholz. Das Ziel für diesen Arbeitseinsatz war der deutsche Soldatenfriedhof Pomezia, 50 Kilometer südwestlich von Rom. 27.500 deutsche Soldaten erhielten hier ihre letzte Ruhestätte. 6.491 von ihnen fielen 1944 bei den Kämpfen der Operation Shingle bei Anzio und Nettuno. Später folgten Zubettungen von deutschen Soldaten, die in Süd- und Mittelitalien gefallen waren, sowie von unbekannten Soldaten. Von 1948 bis 1955 bestattete der Volksbund in Pomezia weitere 10.704 deutsche Kriegstote aus verschiedenen italienischen Gemeindefriedhöfen.

Die Aufgabe des Kommandos war es, diverse gärtnerische Tätigkeiten durchzuführen. So wurden auf dem gesamten Friedhofareal circa 400 Meter Hecken geschnitten, 70 Olivenbäume beschnitten und von umgebendem Wildwuchs befreit, Rasen gemäht und der Holz- und Heckenabfall mittels „Hexelmaschine“ zerkleinert. Auf dem Soldatenfriedhof wurde der Rasen gemäht, Grabkreuze wurden von überwuchertem Gras befreit und mit Hochdruckreiniger gesäubert. Bei einer Tagestemperatur von 25 bis 40 Grad plus gingen diese Tätigkeit schon an die Grenze des Machbaren. Zum Abschluss der Arbeiten wurde am Denkmal des Soldatenfriedhofes der Gefallenen gedacht. Das Kommando, flankiert von einer Abordnung der Carabinieri, legte zum Gedenken an die gefallenen einen Kranz nieder. Die Gedenkworte wurden durch den Leiter des Kommandos, Hauptmann Andreas Buch, und der Leiterin des Friedhofes, Frau Nancy Menegoni, vorgetragen.

