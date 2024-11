Reservisten und Veteranen unterstützen den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Es ist schon seit vielen Jahren Tradition, dass die Reservistenkameradschaft Landsberg, zusammen mit dem Veteranen und Soldatenverein Kaufering, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. unterstützt. An die 830 Kriegsgräberstätten in 46 Länder müssen gepflegt und gehegt werden. Um für diesen Auftrag finanziell etwas beizutragen, baten die Kameraden bei den Straßen- und Friedhofsammlungen in Landsberg und Kaufering um eine Spende. Ein Spendenbetrag von 2750 Euro konnte an die Kriegsgräberfürsorge überwiesen werden. Hierfür Dank an die vielen Spender und die sammelnden Kameraden.

