Das Landsberger Restaurant Lech-Line erhält wieder einen Michelin-Stern

Am Dienstagabend wurden in Frankfurt am Main die Michelin-Sterne für das Jahr 2025 vergeben. Grund zur Freude gab es dabei auch für das Lech-Line in Landsberg, denn das Restaurant im Bahnhofgebäude darf seinen Stern behalten. Geschäftsführer Vincent Staudacher zeigt sich am Tag danach gegenüber unserer Redaktion überwältigt.

Das Lech-Line in Landsberg mit Küchenchef Christian Sauer und Geschäftsführer Vincent Staudacher wurde im März vergangenen Jahres erstmals mit einem Stern ausgezeichnet. Im Kommentar des Guide Michelin ist von einer Küche voller Finesse die Rede. Die Atmosphäre im ehemaligen Bahnhofsgebäude sei trendig und ungezwungen. Christian Sauer biete eine moderne internationale Küche. „Er kocht ohne Effekthascherei, sehr akkurat und nie verspielt“. Aus tollen Produkten entstünden stimmige, aromareiche Gerichte, die komplex sind, aber dennoch leicht rüberkommen. Als Tipp werden die Cocktails an der Bar genannt. Staudacher und Sauer nahmen 2024 die Auszeichnung in Hamburg entgegen.

Die Freude ist genauso groß wie im Vorjahr

Dieses Jahr war das Lech-Line bei der Verleihung in Frankfurt nicht vor Ort vertreten. „Als Restaurant, das seinen Stern verteidigt, waren wir nicht eingeladen“, berichtet Staudacher. Er habe am Dienstag im Landsberger Bistro Gaia gearbeitet, das er ebenfalls betreibt, und die Veranstaltung im Livestream verfolgt. Die Spannung sei immens gewesen, denn das Lech-Line-Team wurde im Vorfeld nicht über die erneute Auszeichnung informiert. Nun ist die Freude laut Staudacher genauso groß wie im Vorjahr. „Man kann es gar nicht in Worte fassen“, sagt der Gastronom. „Es ist der gleiche Aufwand, die gleiche Mühe, der gleiche Elan, der dahintersteckt.“

Die unabhängigen und anonymen Michelin-Inspektoren besuchen die Restaurants so oft wie nötig, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Die Auszeichnung sei für das gesamte Lech-Line-Team „Ansporn und Anspruch, uns immer wieder ein Stück selber zu toppen“, sagt Staudacher. Seitdem das Lech-Line im vergangenen Jahr erstmals einen Michelin-Stern erhalten hat, seien Reichweite und Bekanntheitsgrad gestiegen. Es gebe inzwischen mehr Gäste, die das Restaurant gezielt von weiter weg anfahren, so Staudacher.

Der Guide Michelin ist ein Hotel- und Reiseführer, der jährlich in unterschiedlichen Länderversionen erscheint. Bewertungskriterien sind die gleichbleibende Qualität der Zutaten und deren Frische, ihre fachgerechte Zubereitung, die Harmonie der geschmacklichen Verbindung sowie die Innovation und Einzigartigkeit der Gerichte, die sich in Kreativität und persönlicher Note widerspiegelt.