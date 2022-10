Rettungskräfte werden in Landsberg während Einsatzes beklaut

In Landsberg werden Rettungskräfte gerufen, um einer stark alkoholisierten Person zu helfen. Während des Einsatzes werden sie bestohlen.

Rettungskräfte wurden am Freitagabend, 14. Oktober, in Landsberg während eines Einsatzes bestohlen. Die Helfer waren in der Spöttinger Straße, nahe des Jugendzentrums, im Einsatz, um einer stark alkoholisierten Person zu helfen, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg.

Tablet in Landsberg aus Rettungswagen entwendet

Während der Behandlung wurde aus dem abgestellten Rettungsfahrzeug ein Tablet der Marke Apple im Wert von 900 Euro entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 21.35 und 22.30 Uhr. (AZ)

