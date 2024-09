REWE Lischka zählt zu den Top 3

Die TK-Abteilung von REWE Lischka in Landsberg am Lech (Breslauer Straße) wurde beim Branchenwettbewerb „Tiefkühl Star 2024“ deutschlandweit zu einer der drei Besten in der Kategorie „bis 2000 Quadratmeter“ nominiert.

Einen großen Beitrag dazu leistete „Eisprinzessin“ Petra Hackenberg. Mit großer Leidenschaft kümmert sich die Mitarbeiterin um die einwandfreie Optik, eine ansprechende Auswahl sowie die Warenverfügbarkeit in diesem Sortiment.