Totschlag am Landsberger Römerhang: Gericht verurteilt die beiden Angeklagten

Im Prozess um den Tod eines Mannes ist das Urteil gefallen. Der Hauptangeklagte wird zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt – doch im Gefängnis bleibt er wohl nicht lange.

Im Mai 2021 starb ein junger Familienvater nach einer Messerattacke in einer Wohnanlage am Landsberger Römerhang. Nach einem Gerichtsprozess, der sich über mehrere Monate zog, verurteilte das Schwurgericht in Augsburg nun zwei Männer im Zusammenhang mit der Tat.

Der 26-jährige Hauptangeklagte, der zugestochen haben soll und seit knapp zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt, wurde wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Allerdings bejahte der Richter in der Verhandlung die Anwendung des Paragrafen 64 im Strafgesetzbuch, der bei suchtkranken Straftätern zum Einsatz kommen kann. Dementsprechend bleibt für den Verurteilten eine Reststrafe von rund fünf Jahren und sechs Monaten. Von dieser Strafe wird jedoch die bereits abgesessene Untersuchungshaft abgezogen. Folglich bleibt der Mann noch rund eineinhalb Jahre in der Haftanstalt und wird im Anschluss für etwa zwei Jahre zum Entzug in einer forensischen Klinik untergebracht. Sollte die Behandlung dort nicht den gewünschten Erfolg bringen, droht dem Mann die volle Länge der Haftstrafe.

Im Laufe der Verhandlung hatte bereits die Staatsanwaltschaft von Mord auf Totschlag umgeschwenkt. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und neun Monaten sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für mindestens zwei Jahre.

Wegen desselben Straftatbestands beantragte die Verteidigung eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und zehn Monaten sowie ebenfalls die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Der Landsberger Rechtsanwalt Joachim Feller, der als Nebenkläger das Kind des Verstorbenen vertritt, sah in dem Fall hingegen das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben. Er plädierte auf die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

Messerattacke am Römerhang: Auch der mutmaßliche Komplize wird verurteilt

Für die Tat muss sich neben dem heute 26-jährigen Hauptangeklagten auch ein mutmaßlicher Komplize wegen Nötigung und unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Ihn verurteilte das Gericht zu einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung. Das Verfahren gegen einen dritten Mann, der im Treppenhaus der Wohnanlage Schmiere gestanden haben soll, wurde zwischenzeitlich wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Den verstorbenen Familienvater und die Angeklagten verband der Bezug zum Drogenmilieu. Doch auch eine Eifersuchtstat stand lange im Raum: Wie aus der Anklageschrift hervorging, kam es zu der fatalen Messerattacke in der Wohnung einer jungen Frau, um die der mutmaßliche Haupttäter und der verstorbene Familienvater offenbar buhlten.