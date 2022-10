Landsberger Römerhang-Prozess: Mutmaßlicher Mörder sagt vor Gericht aus

Plus Zweiter Verhandlungstag im Römerhang-Prozess. Der Hauptangeklagte erzählt aus seinem Leben – und lässt das genannte Mordmotiv der Anklage fraglich erscheinen.

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass am Landsberger Römerhang ein junger Mann brutal angegriffen wurde und wenige Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Die Hauptverhandlung vor der achten Strafkammer des Augsburger Landgerichts und unter Vorsitz von Richter Roland Christiani hat bereits begonnen. Die Angeklagten nahmen nun zum zweiten Mal auf der Anklagebank Platz. Der Hauptangeklagte bricht dabei zum ersten Mal sein Schweigen und berichtet von einem vom Drogenkonsum geprägten Leben.