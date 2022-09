Landsberg

14:16 Uhr

Landsberger Römerhang-Prozess: Mord aus Eifersucht?

Am Landsberger Römerhang hat es im Frühjahr 2021 einen Mordfall gegeben. Jetzt stehen drei Angeklagte in Augsburg vor Gericht.

Plus Ein junger Mann stirbt am Römerhang in Landsberg nach einer Messerattacke. Drei Männer müssen sich deswegen vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Augsburg geht von einer Beziehungstat aus.

Von Vanessa Polednia

Das Motiv klingt banal: Aus Eifersucht soll ein 26-Jähriger am Römerhang in Landsberg umgebracht worden sein. Das geht aus der Anklage hervor, die am Donnerstag, 29. September, vor dem Landgericht Augsburg von der Staatsanwaltschaft vorgelesen wurde. Vor der Strafkammer unter Vorsitz von Richter Roland Christiani müssen sich drei Angeklagte einem wohl langwierigen Prozess stellen, denn sie wollen zunächst nicht aussagen. Bislang war kaum etwas zu den Tathintergründen bekannt. Die Anklage bringt nun Licht ins Dunkel.

