Landsberg

10:33 Uhr

Rolf Kron übt Kritik an Bewohnern der Landsberger Altstadt

Plus Der Kauferinger Mediziner Rolf Kron beklagt bei seiner Demonstration, dass er und seine Mitstreiter ausgegrenzt werden. Ein Teilnehmer fordert den Landrat zum Handeln auf.

Von Christian Mühlhause

Die Anwohner der Landsberger Altstadt sind genervt vom Lärm und den Emissionen, die die vom Kaufering Arzt Rolf Kron angemeldeten Demonstrationen verursachen, und wehren sich. Der Kauferinger wich am Montagabend auf eine neue Route aus und hatte zuvor bereits angekündigt, künftig jeweils andere Strecken nutzen zu wollen. Im Anschluss an den Protestzug – es wurde gegen viele Themen demonstriert – fand auf dem Hauptplatz eine Kundgebung statt. Kron beklagte sich über den Protest und ein in der Neuen Bergstraße aufgehängtes Transparent und bezeichnete seine anwesenden Unterstützer als „Landsberger Volk“. Wobei auffällig viele Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen am Corso teilnahmen.

Montagsdemos in Landsberg: Das sagt Rolf Kron

„Hupe, wenn du Nazi bist“, stand auf einem Transparent, das den Demonstrierenden gewidmet war und an einem Brückengeländer hing. Es gebe unter ihnen keine Nazis, sagte Kron und warf die Frage auf, was mit ihnen geschehen würde, wenn sie rechts wären. „Wir sind das Reich der Mitte“, äußerte er, um sich direkt im Anschluss zu „Volk der Mitte“ zu korrigieren. Um seine Aussagen zu untermauern, forderte er die Anwesenden auf, „Nazis raus“ zu rufen, was diese auch taten. Kron rief wiederholt dazu auf, dass Kritiker aus der Altstadt das offene Mikrofon nutzen könnten, um ihre Ansicht zu äußern. Dass diese sich zeitgleich trafen, dürfte auch Kron bekannt gewesen sein, bezog er sich doch mehrfach auf das in der Altstadt verteilte Flugblatt, das dazu einlud. „Sie sind sehr demokratisch und wollen die Demokratie verbieten“, äußerte er. Auch eine Teilnehmerin griff das Thema auf: „Wir haben jedes Recht, laut zu sein“, sagte sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen