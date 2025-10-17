Rotarier golfen für guten Zweck

Mit 64 Teilnehmern und einem Reinerlös von 6000 EUR beim 5. Charity-Golfturnier setzte der Landsberger Rotary-Club Ende September seine sportliche Wohltätigkeitsinitiative in eindrucksvoller Weise fort. Vor der imposanten Alpenkulisse des fast hundert Hektar großen 18-Loch-Golfplatzes bei Lechbruck konnten Turnierinitiator Robert Haberstock und Rotary-Club-Präsident Sebastian Kutz nicht nur 26 Mitglieder des Schweizer Partnerclubs aus Illnau-Effretikon zum Abschlag begrüßen, sondern auch als prominente Teilnehmerin die mehrfache Rennrodel-Weltmeisterin und frühere Olympia-Bobpilotin Susi Erdmann.

Beim abendlichen Kassensturz freute sich Carsten Rieth, Vorstand des Landsberger Rotary-Hilfswerks, über rund 6000 EUR Reinerlös. „Dieses Geld verwenden wir gezielt für regionale Hilfsprojekte“, betonte der amtierende Rotary-Club-Präsident Sebastian Kutz bei der Siegerehrung im voll besetzten Hotelrestaurant auf der Gsteig. Mit begeistertem Applaus wurden dann die besten Golfer geehrt: Den Turniersieg sicherten sich Bernd Wöhr und Ralf Nüssgen vom Golfclub Gsteig.

