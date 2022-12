Rote Ampel übersehen: Auto erfasst Fußgängerin

Ein junger Autofahrer übersieht in Landsberg eine rote Ampel. In dem Moment quert eine Fußgängerin die Straße.

Leicht verletzt hat sich eine junge Fußgängerin, die am Dienstagvormittag in Landsberg von einem Auto erfasst wurde. Dessen Fahrer hatte eine rote Ampel übersehen.

Nach Darstellung der Polizei querte die 18-jährige Landsbergerin gegen 10.35 Uhr einen Fußgängerüberweg mit Ampel in der Augsburger Straße. Sie hatte „Grün“. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, das mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Norden fuhr. Der 23-jährige Fahrer aus Landsberg hatte offenbar das Rotlicht übersehen, so die Polizei Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)

