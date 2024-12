Rote Ampel übersehen: Zwei Personen werden bei Unfall verletzt

In Landsberg ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 48-Jähriger gegen 14.05 Uhr mit seinem Pkw von der Max-Planck-Straße in den Kreuzungsbereich mit der Lechwiesenstraße ein. Dabei übersah er offenbar, dass die Ampel für ihn auf Rot stand. Sein Fahrzeug prallte mit einem Auto zusammen, das die Lechwiesenstraße in nördlicher Richtung befuhr und den Kreuzungsbereich bei Grün querte.

Beide Fahrer – der 48-Jährige und ein 27-Jähriger – erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)