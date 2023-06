Landsberg

vor 6 Min.

Rudi Zapf & Zapf'nstreich im Landsberger Stadttheater

Rudi Zapf & Zapf'nstreich sind lieb gewordene Gäste der Kleinkunstbühne in Landsberg.

Plus Zum Abschluss der Kleinkunst-Saison sind Rudi Zapf & Zapf ́nstreich im Landsberger Stadttheater zu Gast. Was der Abend zu bieten hat.

Von Sandy Kesner Artikel anhören Shape

Die Abendsonne liegt über den Dächern Landsbergs und taucht die Altstadt in die warmen Nuancen des Sommers. Im Garten des Stadttheaters trafen sich vergangenen Sonntag um die 100 Besucher und Besucherinnen – hauptsächlich Menschen der älteren Generation. Über ihnen schwebt eine Duftwolke aus Mückenspray. Die sechs steinernen Sitzreihen sind besetzt. Weiche Matten mit bunten Mustern sollen die Zeit hier – neben einem Glas Lillet – noch angenehmer machen. Eine zusätzlich aufgebaute siebte Reihe aus Stühlen ist an diesem Abend quasi die Loge. „Bühne frei für einen schönen Abend“, heißt es dann pünktlich um 19.30 Uhr. Das Publikum reagiert darauf mit einem großen Applaus. Vier Männer treten auf die Open Air-Bühne. Wortlos fangen sie an, ihre Instrumente zu spielen.

Rudi Zapf und sein Ensemble aus Gerhard Wagner, Andreas Seifinger und Steffen Müller gehören zu den über die Jahre lieb gewordenen Gästen der Kleinkunstbühne Landsberg. Denn immer wieder begeisterten die Vollblutmusiker mit ihrer Melange aus Volks- und Weltmusik. Unzählige Auftritte in der Kleinkunst- und Kabarettszene sowie Konzerte in ganz Deutschland machten sie schließlich bekannt. Zum Abschluss der Kleinkunst-Saison spielten Rudi Zapft & Zapf 'nstreich ihr aktuelles Programm in Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen