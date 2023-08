Landsberg

Rückblick auf 50 Jahre Bund Naturschutz im Landkreis Landsberg

50 Jahre Bund Naturschutz in Landsberg: Der aktuelle Vorsitzende der Kreisgruppe, Peter Satzger (links), und sein Vorgänger Folkhart Glaser.

Plus Seit 1973 engagieren sich Frauen und Männer für mehr Naturschutz. Folkhart Glaser und Peter Satzger erinnern sich an Erfolge und Misserfolge.

Vor 50 Jahren wurden Pläne bekannt, dass sich der Pharma- und Chemiegigant Eli Lilly auf einer 50 Hektar großen Fläche zwischen Landsberg und Kaufering ansiedeln möchte. Viele Menschen gingen dagegen auf die Barrikaden und die neu gegründete Kreisgruppe des Bund Naturschutz hatten regen Zulauf. Der Widerstand zeigte Wirkung, Landsberg wurde nicht zum Chemiestandort. Auch ein Erfolg der jungen Kreisgruppe, wie der heutige Kreisvorsitzende Peter Satzger und sein Vorgänger Folkhart Glaser im Gespräch mit unserer Redaktion finden. Doch die vergangenen 50 Jahre hielten auch Misserfolge bereit.

Anfang der 1970er-Jahre war der Landesbund des Bund Naturschutz nur der verlängerte Arm des Innenministeriums und von dessen Entscheidungen abhängig. Das änderte sich, als die Ziele der Staatsregierung immer mehr von denen des Bund Naturschutz abwichen. Um finanziell unabhängig zu sein, sollten Kreisgruppen gegründet werden. Noch heute bilden die Mitgliedsbeiträge neben den Spenden die wichtigste Einnahmequelle. Sponsoring gibt es beim Bund Naturschutz nicht. Die Rechnung ging auf, allein 1973 entstanden bayernweit an die 60 Kreisgruppen – auch in Landsberg. Heute hat die lokale Kreisgruppe an die 3000 Mitglieder.

