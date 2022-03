Rückblick: Landsberg und die Derivate

Plus Die Derivataffäre hat die Stadt Landsberg erschüttert und beschäftigt Politik und Gerichte seit Anfang 2012. Ein Rückblick auf ein wohl einzigartiges juristisches Hin und Her.

Seit dem Jahr 2012 beschäftigt die Derivataffäre die Landsberger Politik und die Gerichte. Jetzt ist das Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) eingestellt worden. Es ist nur eine von vielen Wendungen in einer deutschlandweit wohl einzigartigen juristischen Auseinandersetzung.