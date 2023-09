Steigende Preise in der Gastro: „Das kann man Gästen nicht mehr erklären“

19 oder sieben Prozent Mehrwertsteuer bei den Speisen im Restaurant? Diese Frage schafft Frust bei Gastronomen und beim Verbraucher. Denn dann wird es teurer.

Die Preise für Essen und Getränke im Landkreis Landsberg stehen immer wieder in der Diskussion. Das war schon vor dem Ruethenfest so, als der Bierpreis erhöht wurde. Nun scheint es eine neue Erhöhung in Bezug auf Mehrwertsteuer zu geben, die die Wirte alles andere als sinnvoll finden. Weder, wenn es um ihre Gäste noch um die eigene Existenz geht. Das LT befragte Gastronomen und Gastronominnen aus dem Landkreis und auch den Chef der Dehoga (Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband).

Philipp Krause vom Landhotel Endhart findet es nur fair, wenn es bei den Speisen in der Gastro bei sieben Prozent Mehrwertsteuer bleibt und nicht erhöht wird. „Das ist für die Gastronomie sonst existenzgefährdend.“ Krause rechnet mit keiner Entscheidung vor der Landtagswahl, aber man wisse ja, welche Parteien sich hier schon wie zum Thema Mehrwertsteuer entschieden haben. „Es steht jedem frei, sich selbst bei diesen Entscheidungen dann entsprechend zu beteiligen.“

