Rückwärts gegen anderes Auto gefahren

In Landsberg ist es am Samstag gegen 11.20 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, suchte ein 89-Jähriger mit seinem Pkw am oberen Parkplatz am Waldfriedhof eine Parkmöglichkeit.

Gleichzeitig fuhr ein Linienbus die Bushaltestelle an, weshalb der Autofahrer auf der Straße zurücksetzen musste. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro. (AZ)