Rüstungsgebäude im Landsberger Frauenwald sollen zugänglich werden

Es wuchert rund um den Strofffängerturm im Landsberger Frauenwald. In Zukunft könnte hier ein Dokumentationszentrum entstehen, in dem es um das Rüstungsprogramm in der NS-Zeit geht.

Plus Bauten nördlich der Rankinestraße sind Relikte aus der NS-Zeit, als dort eine Rüstungsfabrik entstand. Die Stadt will einen Ort der Geschichtsvermittlung schaffen.

Bäume und Sträucher verhindern eine freie Sicht auf die vier Gebäude nördlich der Rankinestraße in Landsberg, der Zutritt ist durch einen Zaun versperrt: Der sogenannte Stofffängerturm, das Mischergebäude und ihre jeweils baugleichen "Zwillinge" sind Relikte aus der NS-Zeit, als im Frauenwald eine riesige Rüstungsfabrik entstehen sollte. In absehbarer Zukunft soll Schluss sein mit Wildwuchs und dem Verfall der markanten Bauwerke. Die Stadtverwaltung möchte auf dem Gelände einen "authentischen Ort der Geschichtsvermittlung" schaffen. Die ersten Pläne für ein solches Dokumentationszentrum wurden nun im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats vorgestellt.

Der historische Hintergrund wird in der ausführlichen Sitzungsvorlage zusammengefasst. Demnach errichtete die Dynamit Aktien Gesellschaft (DAG) ab dem Jahr 1939 eine Fabrik zur Herstellung von Nitrozellulose, also der Produktion von Explosivstoffen. Die weitläufige Anlage war Bestandteil des Rüstungsprogramms der NS-Regierung im Deutschen Reich. Perfekte Tarnung in einem Baum-überstandenen Areal und mit bepflanzten Dächern sowie die Schaffung redundanter Systeme – in Form baugleicher Schwestergebäuden – sollten die Produktion jederzeit garantieren.

