Ruethenfest: Das Forstamt kümmert sich um die Falkenjagd und vieles mehr

Plus Vor dem Kinderfest herrscht im Landsberger Forstamt Hochbetrieb. Dessen Leiter ist dabei an mehreren Orten im Einsatz.

Von Dagmar Kübler

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute die Falkenjagdgruppe, die von den Mitarbeitern des städtischen Forstamts unterstützt wird.

In den Wochen vor dem Ruethenfest herrscht im städtischen Forstamt Hochbetrieb. Denn das Forstamt stellt nicht nur grüne Zweige, Holzstangen als Baumaterial und Brennholz für die Lager zur Verfügung, sondern koordiniert auch die Falkenjagdgruppe, die bei den Umzügen zu sehen ist. Forstamtsleiter Michael Siller ist dabei an zwei „Fronten“ im Einsatz, denn er ist im Vorstand des Ruethenfestvereins auch zuständig für den Festzeichenverkauf und die Absperrungen an allen Zugängen in der Altstadt. „Am Festwochenende werden 80 Leute zur Kontrolle der Absperrungen benötigt“, sagt Siller.

