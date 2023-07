Ruethenfest: Die Kaiserlichen spielen die frühe Stadtgeschichte nach

Die Kaiserlichen erinnern beim Ruethenfest in Landsberg an den Besuch von Ludiwg der Bayer. Die Trommler üben auch das Marschieren mit den großen Instrumenten.

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute: die Kaiserlichen.

Ihr Lagerleben, das jüngste in der langen Tradition des Ruethenfestes, genießen die „Kaiserlichen“ heuer an der südlichen Schlossbergseite. Vor 20 Jahren haben sich Gertrud und Franz Krauß dafür eingesetzt, dass Ludwig der Bayer und seine Eskorte mit Gauklern, Edelleuten, Soldaten und Trommlern auch ein Lager bekommen. Dieses soll an die Feierlichkeiten anlässlich des kaiserlichen Besuchs des Wittelsbachers im Jahr 1315 erinnern. Für ihn hatte Landsberg durch seine Grenzlage stets eine wichtige Bedeutung, obwohl es erst einige Jahre zuvor die Stadtrechte erhalten hatte.

Zu Beginn des gleichen Jahres hatte sein Habsburger Vetter Friedrich der Schöne, der auch nach der Kaiserwürde strebte, Landsberg nach mehrtägiger Belagerung niederbrennen lassen. Ludwig der Bayer zeigte sich dankbar gegenüber der Stadt, die ihn stets unterstützte und gewährte ihr zum Wiederaufbau die gleichen Rechte wie der Stadt München. Beim Ruethenfest ziehen also 35 schlicht gekleidete Soldaten und sechs Trommler zusammen mit zwölf Edlen - sowie der Kaiser höchstselbst ins kaiserliche Lager ein - das einige Tage vor Beginn des Fests aufgebaut wird.

Die Betreuer der Kaiserlichen zeigen sich bei den Proben zufrieden

„Am Wochenende vor dem großen Ereignis gibt es einen Kennenlerntag, an dem der Ablaufplan durchgesprochen und mit Kostümen geprobt wird“, erzählt Andreas Seefelder, Organisator des kaiserlichen Lagers. Da dürfen dann zuerst die Edlen und der Kaiser übernachten und am Hauptwochenende alle. Die kleinen Trommlerprofis, die allesamt an einer Musikschule unterrichtet werden, haben mit ihrem Lehrer Juri Jangl von der Städtischen Musikschule schon eifrig geübt, auch das Marschieren mit den großen Instrumenten will gelernt sein. Juri Jangl hat das Amt von Stefan Schmid übernommen, der auch die Trommelmelodien komponierte.

Unsere Redaktion hat eine Übungsstunde am Sportzentrum besucht. Der 13-jährige Joshua war beim letzten Ruethenfest ein Schwede und das Trommeln macht ihm jetzt richtig Spaß. Unterstützt wird er dabei von Nicolas und Hannes, die bei dieser Probe nicht dabei sind. Fabian mit der Pauke ist elf Jahre alt und wird an der Music School unterrichtet. Vor vier Jahren durfte er bereits bei der Eskorte mitlaufen. Nico ist zwölf und schlägt ebenfalls die große Pauke. Der neunjährige Rufus setzt konzentriert die musikalischen Akzente mit seinen Becken. Fabian Hauk, der sich im Lager um die Versorgung kümmert, führt den Zug an. „Es hört sich super an“, meint Andreas Seefelder zufrieden und Juri Jangl ergänzt: „Ich bin total happy“.

