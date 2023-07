Landsberg

vor 17 Min.

Ruethenfest: Die Schweden bauen ihr Lager am Bayertor auf

Die "Schweden" beim Aufbau ihres Lagers am Bayertor: (von links) Norbert Kreuzer, Hanne Murr und Walter Eberl.

Plus Einst sorgten die Schweden für Angst und Schrecken in Landsberg. Planen sie auch beim diesjährigen Ruethenfest einen Überfall?

Von Dagmar Kübler

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute: das Schwedenlager am Bayertor.

Einst sorgten die Schweden während des Dreißigjährigen Krieges für Angst und Schrecken in Landsberg. Während des Ruethenfestes lagern sie jedoch friedlich vor dem Bayertor, anstatt es – wie 1632 unter ihrem Anführer Torstenson – zu durchbrechen und anzuzünden. 90 Kinder spielen heuer als schwedische Soldaten beim Ruethenfest mit und werden zwei Nächte in Zelten auf der Wiese vor dem Bayertor verbringen. Beim Besuch unserer Redaktion im Schwedenlager, einen Tag, nachdem Sturm und Gewitter über Landsberg gezogen waren, sind ehrenamtliche Helfer mit den letzten Aufbauarbeiten des neuen, durch Spenden finanzierten Küchenzeltes beschäftigt.

